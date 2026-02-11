◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日フィギュアスケート男子SP（2026年2月10日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。男子の1番滑走には、ロシア出身のピョートル・グメニク（23）が登場。今五輪には個人資格の中立選手（AIN）として参加しており、五輪は初出場となった。冒頭に4回転フリップ―2回転トーループ、4回転ルッツを決める