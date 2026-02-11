オリオールズの菅野智之投手（３６）が、ロッキーズと契約合意したと、複数の米メディアが報じた。契約は１年５１０万ドル（約７億９０００万円）。侍ジャパンにも選出されている右腕のメジャー２年目はコロラドで迎えることとなった。巨人から海外ＦＡ権を行使して昨季オリオールズに加入した菅野。３５歳でメジャーデビューすると、１年間先発ローテを守って３０試合に登板し、１０勝１０敗、防御率４・６４の成績をマークし