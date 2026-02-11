◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子シングル（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１０日＝大谷翔太】男子ショートプログラム（ＳＰ）から個人戦がスタートする。試合を前に本番リンクで公式練習が行われ、世界王者で団体戦金メダルのイリア・マリニン（米国）が不在だった。マリニンは、団体戦で７日のＳＰと８日のフリーに出場。４日間で３回出場という強行スケジュールにな