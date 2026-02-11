俳優・神尾楓珠（２７）と元欅坂４６の女優・平手友梨奈（２４）が１１日、それぞれのインスタグラムで結婚したことを発表。ツーショット写真と、直筆の署名が入ったコメントを投稿した。深夜１時の電撃発表にＳＮＳでは「美形夫婦すぎる」、「お似合いすぎて」、「ビックリ！」、「眠気飛んだわ！」、「何つながりか気になる」などと衝撃を受ける人が続出。また、平手が神尾の肩に顔をのせた２ショット写真に反応する人も多く