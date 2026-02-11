◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日フィギュアスケート男子SP（2026年2月10日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケート男子SPに向けた公式練習が本番リンクで行われ、絶好調の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が汗を流した。曲かけでは4―3回転の連続トーループ、4回転サルコー、トリプルアクセルを着氷。ノーミスで通し、盤石の調整となった。銀メダルだった団体はSPで王者マリニン（米国）を上回