アメリカ・トランプ政権の制裁圧力を受けるキューバで、深刻な石油不足により、空港で航空機への給油ができなくなる事態となっています。AP通信によりますと、キューバ政府は8日、各国の航空会社に対し、首都ハバナを含む国内9つの空港で、2月10日から3月11日まで航空機への給油ができなくなると通告しました。これを受け、カナダの航空大手エア・カナダは、9日からキューバ行きの便の運航を停止しました。当面は、現地に滞在して