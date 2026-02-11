きょうはドル安の動きが見られ、ユーロドルは１．１９ドル台に上昇したものの、１．１９ドル台に入ると売り圧力も強まるようで上値を抑えられている。一方、ユーロ円はドル円と伴に戻り売りが強まっており、１８３円台に下落している。２１日線を下回る展開が見られており、明日以降の動きが警戒される。 ユーロドルは、前日に１週間半ぶりの高値を付けた後も底堅さを堅持。アナリストは、経済成長と正の