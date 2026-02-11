◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子シングル（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１０日＝大谷翔太】男子ショートプログラム（ＳＰ）から個人戦がスタートする。五輪初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）が本番リンクで公式練習に臨み、最終調整を行った。曲かけ練習では冒頭に予定する４回転ルッツはスルー。その後の４回転―３回転の連続トウループ、トリプルアクセル（