◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子シングル（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１０日＝大谷翔太】男子ショートプログラム（ＳＰ）から個人戦がスタートする。２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が本番リンクで公式練習に臨み、最終調整を行った。ＳＰの曲をかけ、冒頭の４回転―３回転トウループの連続ジャンプを着氷。続く４回転サルコー