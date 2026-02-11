ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、フリースタイルスキー女子モーグルの予選１回目が行われ、２大会連続出場の冨高日向子（２５）（多摩大ク）が５位、初出場の中尾春香（２４）（佐竹食品）が７位。１回目だけで１１日の決勝に進める上位１０人に入り、予選を通過した。（デジタル編集部）前回北京大会の予選１回目では冨田は１８位。予選２回目を経て決勝に進出したが、その１回目で１９位となり敗退した。当時は「少