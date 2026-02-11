昨夜、中国でサッカーJ1町田と中国のチームが対戦しました。日中の緊張が続く中での試合でしたが、目立った混乱はみられませんでした。きのう夜、中国・上海でJ1・FC町田ゼルビアと中国の上海申花との試合が行われました。厳重な警備態勢が敷かれる中、試合はFC町田ゼルビアが2対0で勝利しました。中国人サポーターとの接触を避けるためか、多くの日本人サポーターはタクシーでスタジアムを後にし、試合後も大きな混乱はみられませ