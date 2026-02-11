◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子モーグル 予選1回目(大会5日目/現地10日)五輪初出場の中尾春香選手が予選7位で決勝進出。試合後には、こみ上げる思いに言葉を詰まらせながらもインタビューに応じました。この日の滑りに「自分的にはもうちょっと攻められたのかなと思っている」と反省点を口にした中尾選手。「決勝もあるのでしっかり攻めていきたい」とメダル獲得へ意気込みを見せます。初の