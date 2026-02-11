元欅坂４６で女優の平手友梨奈（２４）と俳優・神尾楓珠（２７）が１１日、それぞれのＳＮＳで結婚を発表した。平手と神尾はツーショットを添え、「いつも温かいご支援を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。連名による文書で「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝