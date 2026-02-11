７日、展覧会を見学する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津2月11日】中国天津市の天津美術館で6日、「色彩の殿堂−世界美術史を彩る30人の巨匠版画展」が開幕した。ゴッホやモネ、セザンヌ、ピカソなど、世界的な巨匠30人の作品世界を、96点の版画を通じて紹介する。会期は3月17日まで。（記者/周潤健）7日、会場に展示されている版画作品。（天津＝新華社記者／周潤健）7日、会場に展示されている版画作品。（天