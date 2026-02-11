７日、北京市の前門大街にある全聚徳の創業店で北京ダックを味わう食事客。１８６４年創業の全聚徳は、伝統的な開放式の石窯にアヒルを掛けつるして焼く「掛炉烤鴨」で世界的に知られる。（北京＝新華社記者／邱虹）【新華社北京2月11日】中国北京市では、春節（旧正月、今年は2月17日）を前に、伝統的な年越し用品を扱う老舗商店がにぎわいを見せている。店内に並ぶ品々には、長年受け継がれてきた職人技が息づくと同時に