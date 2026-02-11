俳優・神尾楓珠（２７）と元欅坂４６の女優・平手友梨奈（２４）が１１日、それぞれのインスタグラムで結婚したことを発表。ツーショット写真と、直筆の署名が入ったコメントを投稿した。コメント全文は以下。「皆様へいつも温かいご支援を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差