◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキーフリースタイル 女子モーグル 予選1回目(大会5日目/現地10日)冨郄日向子選手が75.28点で5位となり、決勝進出を決めました。全選手の中で1番目に登場した冨郄選手は、「オリンピックで1番目のスタートは貴重な経験。緊張したがやってきたことを信じて、思い切って滑ることができた」と振り返りました。内容は「多少のミスやスピードが遅かった部分もあった。でもしっか