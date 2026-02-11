◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子シングル（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１０日＝大谷翔太】男子ショートプログラム（ＳＰ）から個人戦がスタートする。五輪初出場の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が本番リンクで公式練習に臨み、最終調整を行った。曲をかけての練習では、ジャンプは跳ばず。ただ練習の中ではサルコー、ループ、トウループの４回転を着氷さ