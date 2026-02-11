鹿児島市で昨夜、横断歩道を歩いて渡っていた男性が軽乗用車にはねられました。警察は軽乗用車を運転していた専門学校生の女を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。 鹿児島中央警察署によりますと、10日午後8時すぎ、鹿児島市名山町の市道の交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた市内の会社員の男性（65）が右折してきた軽乗用車にはねられました。 この事故で、男性は頭を強く打ち病院に搬送されました。詳しいけがの程度