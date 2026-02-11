昨季限りで阪神を退団した森木大智投手（22）が、パドレスとマイナー契約を結んだと大リーグ公式サイトが伝えた。傘下ルーキーリーグに配置された。高知中3年時に軟球で中学史上最速とされる150キロを計測。「スーパー中学生」として脚光を浴び、高知高から21年ドラフト1位で阪神入り。1年目に1軍2試合に先発も、翌年以降2軍暮らしで、24年オフに育成契約。昨年構想外となり、退団した。