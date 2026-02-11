ホワイトソックスの村上がアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で2日連続の自主トレ。三塁での守備練習では、前日は捕球だけだったが「ちょっと投げます」と一塁へ軽快なスローイングを見せた。約10分のノックを終え「I’mtired」（疲れた）とスタッフへ英語で話しかけ、チームに溶け込もうとしていた。その後は室内で約50分の打ち込みを行い、練習後はインスタグラムを更新。前日「MUNETAKI」となっていたロッカールー