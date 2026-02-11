自民党の圧勝で幕を閉じた衆院選から2日。高市総理は選挙後初めてとなる閣議に出席。大臣らに、こうハッパをかけたそうです。牧野京夫 復興大臣「気を引き締めて、それぞれの職務に励んでいただきたいと」片山さつき 財務大臣「高市総理から『もう1日の猶予もない、頑張らないと』という話がありました」歴史的大勝を追い風に動き出した高市政権。一方、一からの再建を迫られるのが「壊滅的惨敗」を喫した中道改革連合で