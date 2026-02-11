（NY時間10:56）（日本時間00:56） アップロビン＜APP＞469.44（+9.06+1.97%） アプリ、モバイルゲーム開発者向けプラットフォームを手掛けるアップロビン＜APP＞が３日続伸。金融系情報サービスのキャピタル・ウォッチが、同社と国際的な犯罪組織との関係を巡る衝撃的な主張の一部を撤回したことを受け、前日は大幅高となっていた。その流れが本日も続いている。キャピタル・ウォッチは、主要株主の