（NY時間11:00）（日本時間01:00） ＣＶＳヘルス＜CVS＞76.59（+0.82+1.08%） ドラックストアや医療保険管理など総合ヘルスケアのＣＶＳヘルス＜CVS＞が取引開始前に１０－１２月期決算（第４四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。ただ、通期ガイダンスでは従来見通しを維持したものの予想は下回った。営業キャッシュフローは下方修正している。 ９月にオムニケアが自主的に破産法１