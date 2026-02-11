プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「プッタネスカ」 「サバポテトグラタン」 「ホットジンジャー」 の全3品。 体の芯から温まる洋食の献立です。【主食】プッタネスカ アンチョビ、オリーブ、ケイパー、唐辛子入りのトマトソースで和える大人味のスパゲティー。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：672Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分） スパゲティ