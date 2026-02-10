元SKE48の松井珠理奈（28）が、自身がアイドルを志した切実な理由を告白。2月10日に放送されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ5』にて、番組内のホスト潜入企画で明かされた「孤独な過去」に強く共鳴。自身の生い立ちと重ね合わせ、語る場面があった。【映像】11歳・デビュー時の松井珠理奈番組では、売上NO.1ホストの美月が、自身の「金への執着」の理由を激白。中学受験合格直後の両親の離婚により、極貧の母子家庭で育