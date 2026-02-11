女子団体複合で金メダルを獲得したオーストリアBのアリアネ・レドラー（左）とカタリナ・フーバー＝コルティナダンペッツォ（共同）10日のアルペンスキー女子団体複合で、レドラーとフーバーが組んだオーストリアBが合計2分21秒66で優勝した。2位にドイツ、3位に米国Bが続いた。日本選手は出場していない。（共同）