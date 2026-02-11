モデルでタレントの益若つばさ（４０）が１０日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。年齢と服装について持論を語った。ミニスカートなどの露出度の高い服装を３０代、４０代で着ることの是非を論じた一般ユーザーによるやりとりをＸ上で目撃した益若は「４０代ですが、仕事もプライベートもミニスカート履きます」と表明。「自分が履きたかったら履く。やめたくなる時期もたまにあるからその時はやめてます。年齢ではなく気分で