この日の米小売売上高を受けて、為替市場ではドル安が強まっており、ドル円は１５４円台前半まで下げを加速させている。このところのドル円はボラティリティの激しい展開となっており、他の通貨ペア以上に下げが加速。 この日発表の米小売売上高は予想外の横ばいとなり、年末にかけての米個人消費の減速を示唆した。これを受けて後退していたＦＲＢの追加利下げ期待が復活しており、短期金融市場では年内３回の可能性も織り