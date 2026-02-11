石川県庁石川県は10日、同県白山市を流れる手取川で油が混入しているのが見つかり、13市町への水の供給を一時停止したと発表した。同日午後7時ごろから停止したが、午後11時半ごろから順次再開した。浄水場の取水口で油が検出されなくなり、水質検査で安全性が確認できたとしている。油が混入した水は各市町に供給されておらず、健康被害は確認されていないという。馳浩知事は10日夜、県庁で記者団の取材に応じ「どこから、