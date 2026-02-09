レンタルオフィスなどをアジトにしていた詐欺グループのリーダーが逮捕されました。菊池啓太郎容疑者（30）は2025年、副業サイトに申し込んできた20代の女性に「初期費用として仕入れ費用や運営費を払う必要がある」と電話で嘘を言って、165万円相当の暗号資産をだまし取った疑いがもたれています。菊池容疑者はかけ子グループのリーダーで、東京都内のレンタルオフィスをはじめとしてマンションやビルの一室を転々とし、副業のサ