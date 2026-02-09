財務省は国債と借入金、政府短期証券をあわせた、いわゆる「国の借金」が2025年の年末時点で1342兆1720億円だったと発表しました。2024年の年末から24兆円あまり増え、過去最大を更新しました。高市政権が掲げる積極財政により今後、債務が膨らむ恐れがあるほか、債券市場では長期金利が上昇傾向にあるため、利払い費が増える可能性もあります。