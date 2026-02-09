半田そうめんの製造販売を行うオカベは、早春のお便りを発刊しました。3月21日までの期間中、商品合計4,320円（税込）以上購入の方には「平延べうどん 試作品」（3束入り）1袋をプレゼント☆また、香川本鷹唐辛子と香川県産にんにくを使った新商品「激辛薬味」も発売されました。 オカベ「早春のお便り」 プレゼント期間：2026年3月21日までプレゼント条件：商品合計4,320円（税込）以上購入、ご自宅送りがある方