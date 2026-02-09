常光円満寺が、2026年2月11日（水・祝）に炎の祭典『吹田の火祭』を開催します。840年の伝統を今に受け継ぐ文化行事。街中のビルに囲まれる狭い境内で繰り広げられる、迫力ある柴燈大護摩法要です。 常光円満寺『吹田の火祭』 開催日時：2026年2月11日（水・祝）開催場所：常光円満寺（大阪府吹田市元町28-13）アクセス：JR吹田駅 徒歩5分、阪急吹田駅 徒歩5分参加費：無料護摩木：500円特別祈祷：5,000円〜