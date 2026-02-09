群馬県北部、谷川岳の麓できのこ菌床・昆虫用品を製造販売する月夜野きのこ園は、2026年2月4日、公式サイトを全面リニューアルしました。本プロジェクトは、9,600ページにおよぶ膨大なコンテンツの移行・再構築を、外部ベンダーに依存せず、社内スタッフと生成AIの協働により完全内製化で完遂。「教科書には載っていないリアルな攻略法」としてのデータベース機能と、長年のお客様との「絆」を可視化するギャラリー機能を実装し、