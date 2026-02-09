ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、アイスホッケー女子１次リーグＢ組で、日本がスウェーデンに０―４で敗れ、１勝３敗となって敗退が決まった。３位以上が準々決勝に進出するＢ組で４位に終わり、全体では９位が確定した。初のメダル獲得を目指した日本（スマイルジャパン）の挑戦は、想定外の早期敗退で終幕した。スウェーデンに屈して敗退が決まると、選手らは涙をぬぐいながらリンクを後にした。４試合を通じ、守