中国政府が国民に日本への渡航自粛を呼びかけ、団体旅行のキャンセルが相次ぐ中、旧正月（春節期間）は、日本への個人旅行に回復の兆しがみられます。日本航空によりますと、春節期間の中国と日本を結ぶ路線の予約率は約8割で、前の年と比べると1割ほどの減少にとどまっています。日本航空北京支店・渡邊一好支店長：比較的、日本をよく訪ねられているリピーターの個人のお客さまが多い状況。こうした中でも、日本に行きたいという