【リビーニョ（イタリア）１０日＝宮下京香】スノーボード男子ハーフパイプで２大会連続出場の平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は、決勝で“３コケ”した雪辱を果たしに行く。「まずは１本目完走し、何もできずに終わらないように。ここはトリプルやフォーティーを入れても壁が足りている」と大技を披露し、勝負の舞台でギアを上げるつもりだ。予選は１１日（日本時間１２日未明）、決勝は１３日（同１４日）に予定される。スイス・ラー