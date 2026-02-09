スウェーデンに敗れた日本＝ミラノ（共同）失意の幕切れとなった。10日のアイスホッケー女子1次リーグ、日本はスウェーデンの速さと力強さに完敗。B組全勝を狙ったチームが3敗目を喫し、敗退が決まった。エースの志賀紅は「このチームでもっと試合をしたかった」、小池主将も「（目標に）遠く及ばなかった」と涙ぐんだ。第1ピリオドの5分過ぎ、フェースオフで確保し損ねたパックを相手にたたき込まれた。目立っている序盤の失