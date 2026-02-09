【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比354.55ドル高の5万0490.42ドルを付けた。朝方発表された米経済指標を受けて、米長期金利が低下。金利低下を好感した買い注文が先行した。