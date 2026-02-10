「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・ＳＰ」（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ＮＨＫ中継の事前番組に女優の森田望智（２９）が登場した。２７年度前期の連続テレビ小説「巡るスワン」のヒロインにも決まった森田だが、実はフィギュアスケート歴８年であることが明かされ、赤の衣装を身につけた幼少期の競技姿も。２５年には高橋大輔氏のアイスショー「氷艶」にも出演。「４歳から小学校の終わりま