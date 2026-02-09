中道改革連合は１１日に議員総会を開き、野田、斉藤両共同代表の後任を決める代表選を「１２日告示、１３日投開票」の日程で行うことを決める。公明党系（２８人）は代表選に立候補しない方向となり、立憲民主党系（２１人）から新代表が選出される見通しとなった。野田氏は１０日、党本部で立民系の衆院議員約１５人と会合を開いた。出席者によると、野田氏は衆院選敗北の責任を取って共同代表を辞任する考えを伝えたほか、１