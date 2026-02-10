北京で開かれた２０２６年対台湾工作会議。（北京＝新華社記者／李濤）【新華社北京2月10日】中国北京市で9、10両日、2026年対台湾工作会議が開かれ、王滬寧（おう・こねい）共産党中央政治局常務委員・中国人民政治協商会議（政協）全国委員会主席が演説した。