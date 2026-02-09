アメリカが主導するパレスチナ自治区ガザの和平計画をめぐり、インドネシア軍の高官は、「最大8000人の部隊をガザに派遣する準備がある」と明らかにしました。停戦後、ガザに初めて駐留する外国部隊になるとみられます。インドネシア陸軍マルリ参謀長「（派遣部隊は）1個旅団で5000人〜8000人の規模になるだろう。まだ最終的な人数は調整中で確定していない」インドネシア陸軍のマルリ参謀長は9日、パレスチナ自治区ガザの治安維