事あるごとに「お前はダメだ」と子どもの前で私を否定し続ける夫。こんな姿を見せ続けたら、娘の心にどれほどの影響を残すのか不安で仕方がありません。このままでは、取り返しのつかない事態になってしまうのではないでしょうか。＞＞ 【まんが】子どもの前で妻を見下す夫怒りの境界線を越えた妻の解決策とは(ウーマンエキサイト編集部)