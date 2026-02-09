1981（昭和56）年2月11日、参院議員で元日本婦人有権者同盟会長の市川房枝さんが87歳で死去した。教員、新聞記者を経て19年に平塚らいてうらと新婦人協会を結成。その後は女性参政権獲得など女性の地位向上に尽力し、政治汚職の撲滅にも取り組んだ。写真は75年の国際婦人年日本大会で基調報告する市川さん。