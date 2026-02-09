千葉県の房総半島を走るJR久留里線の一部区間が来年4月に廃止されることが決まりました。JR東日本喜勢陽一 社長「これまで作り上げてきた鉄道のネットワークを『廃線』という形で失うのは非常に残念なこと」90年にわたって千葉県の房総半島を走り続けてきたJR久留里線。この列車の一部区間が来年4月に廃止されることが決まりました。千葉県の木更津市と君津市を結ぶ全長32.2キロの路線のうち、9.6キロの区間が廃止となりま