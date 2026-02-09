ウクライナのゼレンスキー大統領は、国内で生産された兵器の輸出を開始すると発表しました。ロシアとの戦闘で得た技術を活用し、不足する資金を確保する狙いがあります。ゼレンスキー大統領は8日、年内にも欧州各地にウクライナ製兵器の「輸出センター」を10か所開設すると明らかにしました。無人航⁠空機（UAV）としても知られる戦闘ドロ‌ーンも輸出品目に含まれるということです。ウクライナの防衛産業は4年に及ぶ戦