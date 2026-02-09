◇AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）神戸2―0FCソウル（2026年2月10日神戸市御崎公園球技場）神戸は本拠地でFCソウル（韓国）に2発快勝した。守備陣もクリーンシート。横浜FCから加入したDFンドカ・ボニフェイス（29）は「最低限」と新天地デビュー戦で収穫と反省を強調した。目を引いたのは前半14分だった。FW武藤嘉紀のシュートはVAR判定の結果で無効となったものの、その起点となったのがDFラインの背後へ