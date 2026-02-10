AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第7節が10日に行われ、FC町田ゼルビアはアウェイで上海申花（中国）と対戦した。昨年9月から開幕している2025−26シーズンのACLEは、ここまでリーグステージの6試合を消化。初のアジア挑戦となる町田は、3勝2分1敗で暫定3位。先に第7節を消化したヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島は、ともに勝利し、リーグステージ突破が決定。それに続くべく、今節は敵地で11位の上